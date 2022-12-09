شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود إبراهيما نداى بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود السنغالى إبراهيما نداى فى فترة أقصاها من 10 إلى 14 يوماً بعدما غاب اللاعب عن مباريات الفريق الأبيض الماضية بسبب إصابته بقطع جزئى فى وتر العضلة الخلفية.

وطالب البرتغالى جوسفالدوا فيريرا الجهاز الطبي للزمالك بسرعة تجهيز اللاعب لحاجته لخدماته في المباريات المقبلة، لا سيما أن السنغالى يعد من الأوراق الرابحة التي كان يعتمد عليها البروفيسور في تشكيل الفريق الأبيض الأساسى.

في سياق مختلف حذر فيريرا، مدافعى الفريق الأبيض من خطورة مهاجمى بيراميدز قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

وطالب البرتغالى فيريرا مدافعى الزمالك بضروة عدم منح مهاجمى بيراميدز أى مساحات أمام مرمى محمد عواد، وإبعادهم عن مناطق الخطورة التى يستغلها لاعبو بيراميدز فى تسجيل الأهداف.

ويسعى فيريرا لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى الدورى بعد السقوط فى فخ التعادل مع إنبى والمصرى فى الأسبوعين الثالث والرابع، قبل استعادة التوازن بالفوز على طلائع الجيش أمس برباعية نظيفة.

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضًا أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضى، على استاد الكلية الحربية، فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.