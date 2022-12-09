شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات "زوم" سياسة كلاتنبرج للتواصل مع حكام مباريات الدورى فى فترة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الإنجليزى مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام جلستين بالزوم مع حكام مباريات الدورى، تكون الجلسة الأولى قبل المباريات مباشرة والجلسة الثانية بعد انتهاء المواجهات وذلك لتصحيح الأخطاء وطمأنة الحكام ومنع حدوث أزمات.

ويريد كلاتنبرج الحد من ردود الفعل الغاضبة من مستوى الحكام، خاصة أنه لن يقدر على العودة لمصر حتى انتهاء كأس العالم نظرا لارتباطه بتعاقد مع إحدى القنوات.

وجاء قرار كلاتنبرج بالاجتماع بالحكام المعينين للمباريات قبل وبعد المواجهات، للتخفيف من الأزمات التى تطارد المنظومة التحكيمية وحتى يكون على تواصل دائم بكل كبيرة وصغيرة، وأيضا الاقتراب من الحكام وحتى لا يستشعروا غيابه عن إدارة هذا الملف الحساس.

وأجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية للحكام الراسبين والمتخلفين عن الاختبارات التي جرت في بداية الموسم فى استاد نادى الترسانة بميت عقبة.

وشارك في اختبارات الإعادة 50 حكما ومساعدا ومحكمة، نجحوا جميعا باستثناء حكم مساعد ومحكمة، وأبرز الناجحين فى الاختبارات الثنائي طارق سامي حكم الراية وحكم كرة الصالات محمد حسن.. وأشرف على الاختبارات أحمد أبو العلا سكرتير اللجنة الرئيسية.