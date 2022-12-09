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الامارات | موعد مباريات اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم 2022

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم حيث تقام مباراتين من العيار الثقيل في بداية المرحلة الصعبة والأمتار الأخيرة من بطولة كأس العالم بتواجد 8 منتخبات استطاعت أن تحجز مكانها بعد مشوار طويل في البطولة لتبدأ الأمتار الأخيرة والأدوار الصعبة في مونديال قطر الذي قارب على الانتهاء مع تواجد 10 أيام فقط تفصلنا عن اليوم الختامي.

ووصل إلى الدور ربع النهائي كلاً من هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، البرازيل، المغرب والبرتغال، وكانت المفاجأة الوحيدة هي رجال المغرب بعد أن نجحوا في إقصاء منتخب إسبانيا المرشح للتتويج باللقب والوصول إلى هذا الدور الهام.

وتجمع المباراة الأولى نجوم العالم والمرشح الأول للقب منتخب البرازيل مع وصيف كأس العالم النسخة الماضية منتخب كرواتيا، في مباراة صعبة تجمع أمام لوكا مودريش، أمام المباراة الثانية ستجمع منتخب الأرجنتين بقيادة مع منتخب هولندا القوي بقيادة لويس فان جال.

ونجح منتخب البرازيل في تخطي عقبة كوريا الجنوبية في دور الـ 16 بسهولة، بينما فازت كرواتيا بصعوبة على اليابان بركلات الجزاء، أمام الأرجنتين فقد تخطى عقبة آسيوية أخرى وهي منتخب أستراليا، وجاء صعود هولندا على حساب منتخب السنغال بطل إفريقيا.

موعد مباراة اليوم في ربع نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت الإمارات

كرواتيا – البرازيل (19:00)
هولندا – الأرجنتين (23:00)

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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