شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا وشيكابالا يدعمان قائمة الزمالك فى مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم نبيل عماد "دونجا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبا الزمالك صفوف الفريق فى مباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

وبات شيكا ودونجا جاهزان من الناحية الفنية للمشاركة فى مباريات الفريق الأبيض المقبلة، ويتبقى قرار الدفع بهما إلى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض.

كما يستعيد الجهاز الفنى للفريق جهود السنغالى إبراهيما نداى فى فترة أقصاها من 10 إلى 14 يوماً بعدما غاب اللاعب عن مباريات الفريق الأبيض الماضية بسبب إصابته بقطع جزئى فى وتر العضلة الخلفية.

وطالب البرتغالى جوسفالدوا فيريرا الجهاز الطبي للزمالك بسرعة تجهيز اللاعب لحاجته لخدماته في المباريات المقبلة لا سيما أن السنغالى يعد من الأوراق الرابحة التي كان يعتمد عليها "البروفيسور في تشكيل الفريق الأبيض الأساسى.

في سياق مختلف حذر فيريرا، مدافعى الفريق الأبيض من خطورة مهاجمى بيراميدز قبل مواجهة الفريقين المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

وطالب البرتغالى فيريرا مدافعى الزمالك بضروة عدم منح مهاجمى بيراميدز أى مساحات أمام مرمى محمد عواد، وإبعادهم عن مناطق الخطورة التى يستغلها لاعبو بيراميدز فى تسجيل الأهداف.

ويسعى فيريرا لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى الدورى بعد السقوط فى فخ التعادل مع إنبى والمصرى فى الأسبوعين الثالث والرابع، قبل استعادة التوازن بالفوز على طلائع الجيش أمس برباعية نظيفة.