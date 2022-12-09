شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات ويستأنف تحضيراته لموقعة زعيم الثغر غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما تدرب أمس الخميس بدون راحة عقب مباراته ضد غزل المحلة قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم ويعود لاستئناف تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب مختار التتش.
ويبدأ فريق الأهلى التحضير لمباراته ضد زعيم الثغر من خلال مشاهدة عدد من المباريات السابقة للاتحاد ومعرفة طريقته في الاستحواذ على الكرة وفي اختراق صفوف المنافسين وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في بناء الهجمة وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل بناء خطة المباراة القادمة للفريق الأحمر.
وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام غزل المحلة ونفذ اللاعبون كل ما طلبه الجهاز الفني خلال المباراة.
وأوضح أن الفريق نجح في التحكم في الشوط الثاني وخلق فرص عديدة للتهديف، رغم بعض الأخطاء التي وقعت.
ووجه مارسيل كولر الشكر إلى الجماهير التى حرصت على التوافد من أكثر من محافظة، وكان لهم دور كبير فى تحفيز اللاعبين، مشددًا على أنهم يستحقون التحية.
وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد مشاكل في المراكز، وتاو كان بحاجة إلى فرصة بعد تعافيه من الإصابة وقد عرفت أنه يجيد في مركز رأس الحربة، وقد أجاد بالفعل، وهو لاعب مميز ولديه قدرات كبيرة رغم عودته من الإصابة".
وأشار كولر إلى أن الفريق كان يؤدى بشكل هجومى وحصل على فرص عديدة سجل منها هدفين وأهدر فرصًا أخرى، وأنه فى الشوط الثانى منح تعليمات مختلفة، وكل اللاعبين قدموا المطلوب منهم بجدارة.
وأكمل: "شاهدنا فريق المحلة جيدًا ودرسنا المنافس بشكل مناسب، ولم ألتفت إلى تاريخ المواجهات السابقة، وسعيد للغاية بهذا الفوز".