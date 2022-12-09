شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات ويستأنف تحضيراته لموقعة زعيم الثغر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى على راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بعدما تدرب أمس الخميس بدون راحة عقب مباراته ضد غزل المحلة قبل أن يحصل على راحة سلبية اليوم ويعود لاستئناف تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب مختار التتش.

ويبدأ فريق الأهلى التحضير لمباراته ضد زعيم الثغر من خلال مشاهدة عدد من المباريات السابقة للاتحاد ومعرفة طريقته في الاستحواذ على الكرة وفي اختراق صفوف المنافسين وأسلوب اللعب الذي يعتمد عليه في بناء الهجمة وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، من أجل بناء خطة المباراة القادمة للفريق الأحمر.