شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات نارية اليوم فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة 8 مواجهات قوية فى إطار الأسبوع التاسع من منافسات مجموعة القاهرة فى القسم الثانى، بين الترسانة ومنتخب السويس، الإنتاج الحربى مع كهرباء الإسماعيلية، الإعلاميين مع وادى دجلة، النصر مع السكة الحديد، زد مع العبور، بورتو السويس مع إيسترن كومبانى، مستقبل وطن مع بتروجت، وأخيرا القناة مع المصرية للاتصالات.

يستضيف فريق القناة بقيادة محمد حليم متصدر مجموعة القاهرة برصيد 22 نقطة، فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة في قمة مجموعة القاهرة، والتي سوف تشهد إثارة كبيرة، حيث يطمح محمد حليم بالابتعاد بالصدارة، فيما يمنى جمعة مشهور النفس بالفوز والتساوى مع القناة على صدارة المجموعة.

ويلتقى فريق الترسانة بقيادة خالد عيد صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة، مع منتخب السويس صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة، في مباراة بـ6 نقاط وصعب التكهن بنتيجتها.

ويستقبل الإنتاج الحربى بقيادة حسام عبد العال مع كهرباء الإسماعيلية، والإعلاميين مع وادى دجلة، والنصر مع السكة الحديد، زد مع العبور، بورتو السويس مع إيسترن كومبانى، مستقبل وطن مع بتروجت.