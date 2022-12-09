شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب المحترفين للانضمام لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات استدعاء لبعض اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار من الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2033 للانضمام لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه 20 ديسمبر الجارى.

وخاطب اتحاد الكرة عددا من اللاعبين فى مقدمتهم صلاح باشا لاعب أودينيزى الإيطالى، ومصطفى أشرف موهبة مونشنجلادباخ الألمانى، ورامز حفظ الله لاعب بيترهيد الأسكتلندى، وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألمانى.

وينتظر محمود جابر رد أندية هؤلاء اللاعبين خاصة أن المعسكر خارج الأجندة الدولية ومن الصعب السماح لهم بالانضمام للمعسكر، لكنه يتحفظ على إعلان القائمة قبل معرفة موقف المحترفين.

ورفض الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، اقتراحا بإقامة معسكر المنتخب فى شهر ديسمبر الجارى خارج القاهرة، وتمسك المدير الفنى بإقامة المعسكر فى القاهرة، خاصة أن مباريات المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا ستقام داخل القاهرة وليس بإحدى المحافظات.