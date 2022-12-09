شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يواجه أسمنت أسيوط فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى وديروط مع شبان قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مباريات الأسبوع التاسع في مجموعة الصعيد بالقسم الثانى فى الثانية والنصف مساء اليوم الجمعة، بمواجهتى فريق المنيا مع أسمنت أسيوط، وديروط مع شبان قنا.

يستضيف فريق المنيا صاحب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، فريق أسمنت أسيوط القابع في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، في مباراة تحمل الإثارة، وتعد بـ6 نقاط نظرا لوجود فرق النقطة بين الفريقين، فيسعى المنيا للخروج من سلسة النتائج السيئة وتحقيق الفوز والخروج من المنطقة الخطرة في الجدول، ونفس الطموح سيكون عند أسمنت أسيوط الذى يعانى من ترجع النتائج ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من أرض المنيا.

ويلتقى فريق ديروط صاحب المركز التاسع في ترتيب جدول مجموعة الصعيد برصيد 8 نقاط، مع فريق شبان قنا صاحب المركز الثامن برصيد 8 نقاط، في مباراة قد تشهد تبادل المواقع بينهما حال تحقيق شبان قنا الفوز وخطف الثلاث نقاط.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل الجولة التاسعة

1 بترول أسيوط 20 نقطة

2 الجونة 20 نقطة

3 مصر المقاصة 18 نقطة

4 لافيينا 16 نقطة

5 النصر للتعدين 16 نقطة

6 شباب طامية 10 نقاط

7 ملوى 9 نقاط

8 شبان قنا 8 نقاط

9 ديروط 8 نقاط

10 الفيوم 8 نقاط

11 الألومنيوم 8 نقاط

12 تليفونات بنى سويف 8 نقاط

13 كيما أسوان 8 نقاط

14 أسمنت أسيوط 7 نقاط

15 المنيا 6 نقاط

16 المدينة المنورة نقطتان