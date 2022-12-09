شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم مصير بقاء حسام حسن بعد عرض سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مصير حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر من البقاء في صفوف فريقه أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لاسيما مع اهتمام ناديه السابق سموحة باستعادة خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، لاسيما أن اللاعب لا يشارك بشكل أساسي مع الأهلي تحت قيادة كولر.

ويأتي حسام حسن في المركز الثالث بترتيب مهاجمي الأهلي من حيث المشاركة الأساسية مع فريقه تحت قيادة كولر بعد الثنائي محمد شريف وشادي حسين، وينتظر اللاعب حسم موقفه من البقاء في صفوف الفريق الأحمر أو الرحيل على سبيل الإعارة إلى ناديه السابق حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة واستعادة مستواه الذي كان عليه قبل القدوم إلى قلعة الجزيرة.

وأحال مسئولو النادي الأهلي ملف انتقال حسام حسن لنادي سموحة إلى مارسيل كولر لاتخاذ القرار النهائي في مصير اللاعب، وفقا لرؤية المدرب السويسري واحتياجاته من اللاعبين في الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي، باعتبار أنه المسئول الأول عن تحديد هوية الصفقات الجديدة واللاعبين المتوقع رحيلهم عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.