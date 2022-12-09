شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. القناة يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق القناة بقيادة محمد حليم صدارة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 22 نقطة، بعد مرور 8 جولات فى القسم الثانى، متفوقا على فريق المصرية للاتصالات صاحب الوصافة بـ3 نقاط، وتشهد اليوم مباراة تجمعهما فى إطار الأسبوع التاسع على قمة المجموعة.

ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم..

1 القناة 22 نقطة

2 الاتصالات 18 نقطة

3 الترسانة 15 نقطة

4 زد 15 نقطة

5 وادى دجلة 15 نقطة

6 السكة الحديد 13 نقطة

7 منتخب السويس 13 نقطة

8 العبور 13 نقطة

9 الإنتاج الحربى 10 نقاط

10 إيسترن كومبانى 9 نقاط

11 بورتو السويس 7 نقاط

12 بتروجت 5 نقاط

13 الإعلاميين 5 نقاط

14 النصر 5 نقاط

15 كهرباء الإسماعيلية 4 نقاط

16 مستقبل وطن نقطتان

ويستضيف فريق القناة بقيادة محمد حليم متصدر مجموعة القاهرة برصيد 22 نقطة، فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور صاحب الوصافة برصيد 18 نقطة في قمة مجموعة القاهرة، والتي شوف تشهد إثارة كبيرة، حيث يطمح محمد حليم بالابتعاد بالصدارة، فيما يمنى جمعة مشهور النفس بالفوز والتساوى مع القناة على صدارة المجموعة.

ويلتقى فريق الترسانة بقيادة خالد عيد صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة، مع منتخب السويس صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة، في مباراة بـ6 نقاط وصعب التكهن بنتيجتها.

ويستقبل الإنتاج الحربى بقيادة حسام عبد العال مع كهرباء الإسماعيلية، والإعلاميين مع وادى دجلة، والنصر مع السكة الحديد، زد مع العبور، بورتو السويس مع إيسترن كومبانى، مستقبل وطن مع بتروجت.