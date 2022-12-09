شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يقترب من مغادرة الأهلى فى يناير والانضمام للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد محمود، لاعب وسط الأهلى، من الانتقال إلى نادى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأحمر منذ بداية الموسم الجارى ومنح إدارة الكرة بالنادى الضوء الأخضر من أجل تسويق اللاعب لأى من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى المقبل.
وتلقى محمد محمود أكثر من عرض للرحيل عن الأهلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى من أندية الاتحاد السكندرى وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلى، لكن زعيم الثغر كان الأكثر جدية فى التفاوض مع اللاعب، مع وعده بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية بشكل أكبر، فى ظل حاجة النادى السكندرى لخدمات اللاعب فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى.
وقال مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام غزل المحلة ونفذ اللاعبون كل ما طلبه الجهاز الفني خلال المباراة.
وأوضح أن الفريق نجح فى التحكم فى الشوط الثانى وخلق فرص عديدة للتهديف، رغم بعض الأخطاء التى وقعت.
ووجه مارسيل كولر الشكر إلى الجماهير التى حرصت على التوافد من أكثر من محافظة وكان لهم دور كبير في تحفيز اللاعبين، مشددًا على أنهم يستحقون التحية.
وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي: "لا يوجد مشاكل في المراكز، وتاو كان بحاجة إلى فرصة بعد تعافيه من الإصابة وقد عرفت أنه يجيد في مركز رأس الحربة، وقد أجاد بالفعل، وهو لاعب مميز ولديه قدرات كبيرة رغم عودته من الإصابة".
وأشار كولر إلى أن الفريق كان يؤدي بشكل هجومي وحصل على فرص عديدة سجل منها هدفين وأهدر فرصًا أخرى، وأنه فى الشوط الثاني منح تعليمات مختلفة، وكل اللاعبين قدموا المطلوب منهم بجدارة.
وأكمل: "شاهدنا فريق المحلة جيدًا ودرسنا المنافس بشكل مناسب، ولم ألتفت إلى تاريخ المواجهات السابقة، وسعيد للغاية بهذا الفوز".