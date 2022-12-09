شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يقترب من مغادرة الأهلى فى يناير والانضمام للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد محمود، لاعب وسط الأهلى، من الانتقال إلى نادى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفريق الأحمر منذ بداية الموسم الجارى ومنح إدارة الكرة بالنادى الضوء الأخضر من أجل تسويق اللاعب لأى من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وتلقى محمد محمود أكثر من عرض للرحيل عن الأهلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى من أندية الاتحاد السكندرى وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلى، لكن زعيم الثغر كان الأكثر جدية فى التفاوض مع اللاعب، مع وعده بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية بشكل أكبر، فى ظل حاجة النادى السكندرى لخدمات اللاعب فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى.