شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى سيدات الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من الأهلى مع الزهور وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر ووادى دجلة مع الزمالك وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى.

بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من سبورتنج مع الطيران والصيد مع الجزيرة ودلفى مع المعادى والشمس مع سموحة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.