شكرا لقرائتكم خبر عن "المصارعة" يرفض استقالة أشرف حافظ من رئاسة اللجنة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولى اتحاد المصارعة الإستقالة التى تقدم بها أشرف حافظ من رئاسة اللجنة الفنية بالاتحاد، خلال الأيام الماضية، وناقش مجلس إدارة اتحاد المصارعة استقالة حافظ على جروب المجلس وتم رفضها من جانب الأغلبية ليستمر حافظ فى منصبه.

وتقدم حافظ باستقالة مكتوبة لمجلس إدارة الاتحاد، وكذلك أعضاء اللجنة، إلا أنها قوبلت بالرفض مقابل تمسكه بالاستقالة.

يذكر أن المصارعة حقق خلال العام تحت قيادة اللجنة الفنية عدة ألقاب منها كأس افريقيا للرومانى، والحرة ومرحلتى الشباب والناشئين، بالإضافة إلى 3 ميداليات فى بطولات العالم.

كما أحرز لاعبو المصارعة 9 ميداليات فى دورة البحر المتوسط، بالإضافة إلى كأس البطولة العربية للرومانى والحرة.