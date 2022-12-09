شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: 4 مباريات جهزتنا للاتحاد.. وعانينا من التسرع فى إنهاء الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، عن فوز فريقه أمس الخميس على الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. وقال عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: "درسنا فريق الاتحاد السكندري خلال الـ4 مباريات السابقة بالدوري الممتاز".

وتابع: "أشكر اللاعبين على الأداء الذي قدموه أمام الاتحاد وتركيزنا حاليا على الفترة المقبلة، اللاعبون كانوا يعانون من التسرع في إنهاء الهجمات مثل فرصة مصطفى البدري في نهاية المباراة". وأتم: "الفريق حاليا مضغوط فى المنافسة بالدوري ومواصلة مشواره في الكونفيدرالية وهو ضغط مفيد للفريق".

وحقق فريق فيوتشر فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة.

جاء الهدف بالدقيقة 24 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الحاج باري بتمريرة لزميله عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة، والذي أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة، انتزع فيوتشر وصافة جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة السادسة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاءين.