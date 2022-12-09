شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الجولة السادسة.. 3 أندية تفشل فى تحقيق الانتصار الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت 3 أندية في تحقيق الانتصار الأول لهم في الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة، وهم الداخلية وحرس الحدود إضافة إلى الإسماعيلي.

نادي الداخلية اكتفى بالتعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، بينما تعادل حرس الحدود مع مضيفه إنبي بدون أهداف في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة الخميس 8 / 12 / 2022 أربع مواجهات ضمن الجولة السادسة من عمر البطولة، حيث استضاف فريق سموحة نظيره أسوان والتقى حرس الحدود مع فريق إنبى، وواجه فيوتشر فريق الاتحاد السكندرى و في الختام مباراة سيراميكا أمام الإسماعيلى.

وتصدر أحمد الشيخ مهاجم فريق البنك الأهلى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة الخميس 8 / 12 / 2022 أربع مواجهات.