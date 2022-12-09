شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: أطالب الحكام بالاهتمام بالمواعيد المحددة لانطلاق المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الحكام المصريين بالاهتمام ببدء مباريات الدوري الممتاز في مواعيدها المحددة.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "مباريات الدوري الممتاز تبدأ متأخرا عن ميعادها بدقائق، مباريات الخميس تأخرت حوالي من دقيقتين إلى 7 دقائق".

وتابع بركات: "أتمنى من الحكام العناية بموعد انطلاق المباريات، خاصة أن تأخر المباريات أصبح أمرا ملحوظا، وبعض اللاعبين أيضا يتعمدون إهدار الوقت في المباريات، وهو ما يقلل من متعة المباريات".

وتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 8 / 12 / 2022 أربع مواجهات ضمن الجولة السادسة من عمر البطولة، حيث استضاف فريق سموحة نظيره أسوان والتقى حرس الحدود مع فريق إنبى، وواجه فيوتشر فريق الاتحاد السكندرى و في الختام مباراة سيراميكا أمام الإسماعيلى.