شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: باتشيكو مديرا فنيا للنادي المصري خلفا لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتولى مهمة تدريب النادي المصري البورسعيدي خلفاً لإيهاب جلال الذي رحل عن صفوف الفريق نتيجة تراجع النتائج في بطولة الدوري الممتاز.

ووفقاً لموقع صحيفة "ojogo" فإن جيمي باتشيكو أنهى الاتفاق مع إدارة النادي المصري وسيسافر الجمعة الى العاصمة الإسبانية مدريد لتوقيع العقود والإعلان رسمياً عن توليه المهمة.

وأوضحت الصحيفة أن باتشيكو يتمتع بسمعة كبيرة في مصر نتيجة المواسم المختلفة التي قاد فيها نادي الزمالك الذي فاز معه بلقبين، بخلاف تتويجه ببطولة الدوري البرتغالي مع بوافيستا، وكأس الملك في السعودية مع فريق الشباب.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 6 نقاط جمعهم بعد خوض 5 جولات.



باتشيكو

وتولى إيهاب جلال الإدارة الفنية للنادي المصري بعد نهاية الموسم الماضي، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن.

وقاد إيهاب جلال النادي المصري فى 4 مباريات بالدوري العام، خسر الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، بينما تعادل سلبياً فى الثانية أمام بيراميدز، قبل أن يفوز فى الثالثة على إنبي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة أن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم فى المونديال.