شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي زكي: الرمادي وراء تحسن أداء أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى محمد حمدي زكي، لاعب فريق أسوان، على مدربه أيمن الرمادي، على خلفية فوز الفريق على سموحة في الدوري الممتاز.

وقال زكي في تصريحات تليفزيونية: "أيمن الرمادي نجح في تحسين أداء فريق أسوان رغم الفترة القصيرة". وتابع: "الرمادي لا يقوم بالتركيز في التدريب على الفرق المنافسة بقدر ما يقوم بالعمل على تحسين أداءنا نحن".

وواصل: "الفريق بدأ في التجمع ببداية الموسم والتعثرات في بداية الموسم أربكت حساباتنا قبل قدوم أيمن الرمادي". وأكمل: "التحول في الأداء ليس وليد اللحظة، وإنما هو نتاج عمل كبير قام به الرمادي معنا".

وعن هدفه الأول في شباك سموحة، قال زكي: "لا أعلم هل الكرة ارتطمت في أحد مدافعي الفريق المنافس أم لا، لم ألاحظ".

وحقق فريق أسوان فوزا صعبا بعدما قلب تأخره أمام سموحة لتقدم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح بواتينج أهداف المباراة لسموحة فى الدقيقة 7 بعد متابعة لتسديدة صديق أوجولا التى تصدى لها عمرو حسام، ليكملها بواتينج فى شباك تماسيح النيل.

وسجل محمد حمدى زكى هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 15، بعدما استغل تمريرة من عماد فتحى لأحمد بلحاج الذى استلم الكرة ليقابلها محمد حمدى زكى بتسديدة داخل شباك الهانى سليمان.

وعاد محمد حمدى زكى ليسجل الهدف الثانى لأسوان في الدقيقة 38 بعدما استغل عرضية متقنة من على فتحى ليحول في شباك سموحة.

بهذه النتيجة رفع فريقه أسوان رصيد إلى 6 نقاط ليرتقى إلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدورى بعدما حقق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على فاركو فى الجولة الماضية، فيما بقى فريق سموحة عند النقطة 5 فى المركز الثالث عشر.