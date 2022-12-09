الامارات | شكوك حول مشاركة 3 مدافعين مغاربة أمام البرتغال بسبب الإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحوم الشك حول مشاركة الثلاثي الدفاعي للمنتخب المغربي لكرة القدم القائد رومان سايس ونايف أكرد ونصير مزراوي في المباراة ضد البرتغال غدا في ربع نهائي مونديال قطر 2022. وتعرض الثلاثي للإصابة في المباراة ضد إسبانيا، والتي حجز من خلالها أسود الأطلس بطاقتهم إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، وسيشكل غياب الثلاثي ضربة موجعة للمدرب وليد الركراكي. وقال الركراكي «لدينا شكوك دائما على غرار كل المباريات التي خضناها حتى الان، لكننا نتخذ القرار كل مرة في يوم المباراة».

وأضاف «لدينا جهاز طبي رائع يبذل كل ما في وسعه من أجل علاج اللاعبين وتجهيزهم ليوم المباريات، مهمتهم صعبة وحساسة جدا في ظل ضيق الوقت، ولكنهم نجحوا حتى الآن ولم نخسر اي لاعب».

واستراح اللاعبون الأربعاء عقب الإنجاز المدوي أمام الإسبان، وخاضوا حصة تدريبية مغلقة على ملعب نادي الدحيل قبل خوض الحصة التدريبية الأخيرة على الملعب ذاته مساء اليوم.

وتابع الركراكي في تصريح صحافي: «المهم بالنسبة لنا هو جاهزية جميع اللاعبين، وإذا لم يتمكن أحد من اللعب فسيدخل مكانه لاعب آخر سيقوم بالعمل ذاته إن لم يكن أكثر وأفضل، ومثلما قلت للاعبين، لا يهم اللاعب الذي سيدخل فالمهم هو أن يكون في قمة مستواه بنسبة 100%». وكان سايس تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة إسبانيا، وإصابة مماثلة لمزراوي لم يكمل بسببها المباراة، بينما أصيب أكرد في الركبة، ويتوقع أن يتم تعويضهم بالثلاثي عطية الله والياميق وأشرف داري.

مزراوي وسايس ونايف أكرد تعرّضوا للإصابة خلال مباراة إسبانيا.

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