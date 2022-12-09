الامارات | اكتمال عقد دور الـ 16 في الكأس بتأهل العين وبني ياس وعجمان وخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت أندية العين، بني ياس، عجمان وخورفكان عقد المتأهلين لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم على حساب دبا، مصفوت، العربي والعروبة لتنضم بذلك إلى الأندية التي صعدت بدورها خلال الأيام الماضية، وهي: الإمارات، الجزيرة، النصر، البطائح، الفجيرة، الحمرية، غلف إف سي، الظفرة، اتحاد كلباء، الوصل، شباب الأهلي، بالإضافة إلى الشارقة الذي تأهل مباشرة بصفته حامل اللقب.

وفي المباراة الأولى، أمطر فريق العين شباك ضيفه دبا برباعية نظيفة، وقص التوغولي لابا كودجو شريط الأهداف (47)، وأضاف البديل كايو كانيدو الهدفين الثاني والثالث (75 و48)، فيما اختتم الرباعية البرازيلي إريك جورجينس (87).

وشهدت المواجهة الثانية بين بني ياس وضيفه مصفوت إثارة بالغة، وتقدم «السماوي» بالهدف الأول بواسطة خالد العطاس (د 4) فيما سجل الضيوف التعادل (27) عبر جويل ايرنيست، وارتفعت الإثارة بعد أن طرد ثنائي بني ياس سيل سامويل وغاستون سواريز خلال الوقتين الإضافيين، لكن أصحاب الأرض نجحوا في خطف بطاقة التأهل بهدف (115) من عمر الشوط الإضافي الثاني بواسطة أحمد ربيع.

وفي بقية المباريات، حقق عجمان فوزاً عريضاً على مضيفه العربي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها حسين عبدالرحمن 49، وفراس بالعربي 52 وعبدالعزيز عبدالله 78، وبدوره فاز خورفكان على العروبة بنتيجة 3-1، وتقدم الضيوف بالهدف الأول بواسطة باناجويوتيس 44، وتعادل العروبة 53 بواسطة علي حسين، فيما عاد خورفكان وسجل هدفين بواسطة بنجامين أيم 70، وأنتونيو فالمور 85.

مباريات دور الـ 16

الشارقة - النصر

أبطال الخليج - الجزيرة

الفجيرة - الوصل

البطائح - اتحاد كلباء

الحمرية - عجمان

شباب الأهلي - الإمارات

الظفرة - بني ياس

خورفكان - العين