الامارات | مشجعة لبنانية - إسبانية: المغرب حقق المفاجأة.. وأرشح البرازيل للقب العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المشجعة هالة هيوم نعسان اللبنانية - الإسبانية إن المنتخب المغربي حقق مفاجأة كبيرة بإقصاء إسبانيا من المونديال رغم أن «الماتادور» كان مرشحاً للمنافسة على اللقب عطفاً على الأسماء والمستويات التي قدمها في افتتاح مشواره في المسابقة، فيما أبدت حزنها الشديد لأن والدتها «تريزا» من أحد أكبر المشجعات للمنتخب الإسباني.

وهالة نعسان من أب لبناني وأم إسبانية، وتعيش رفقة أسرتها في دبي منذ عامين، وقالت إن مشاعرها كانت مختلطة خلال المباراة، بين منتخب عربي يمثل جهة الأب، وآخر إسباني يمثل الأم، وأضافت: «بالنسبة لمشاعري فقد كانت مع المنتخب الإسباني دعماً لوالدتي التي بالتأكيد كانت تتمنى الفوز على المغرب».

وأوضحت أن المنتخب المغربي خلال المباراة خالف التوقعات، واستطاع أن يكون نداً قوياً لإسبانيا وذهب باللقاء إلى ركلات الترجيح، وقالت: «المنتخب المغربي قدم أداءً قوياً ونجح في الحصول على بطاقة التأهل».

في جانب آخر، رشحت هالة نعسان البرازيل لتحقيق اللقب العالمي في مونديال قطر، وقالت: «من المبكر على منتخب عربي أن يحقق لقب كأس العالم، أتمنى التوفيق للمنتخب المغربي وأن يضاعف جهوده في ربع النهائي، لكن من جانبي أرشح البرازيل». وأشارت هالة التي تدير أحد المقاهي بدبي إلى أن فترة المونديال تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، مشيدة بالأجواء المميزة التي ترافق متابعة مباريات كأس العالم في دبي.

قالت إنها شجعت «الماتادور» من أجل والدتها الإسبانية.

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