الامارات | طاقم التحكيم الإماراتي مستمر في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في بيان رسمي أمس، استمرار طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، والمساعدين محمد الحمادي وحسن المهري، ضمن قائمة الحكام المسجلين لإدارة مباريات كأس العالم «قطر 2022»، وذلك بعد قرار تقليص قائمة حكام المونديال الحالي.

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، الحكم الدولي السابق محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»، أن حظوظ الطاقم الإماراتي موجودة في إدارة مباريات في الأدوار المتقدمة للبطولة، بعد تميّزه في إدارة مباراتَي إسبانيا وكوستاريكا، والكاميرون وصربيا.

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