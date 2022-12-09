الامارات | أرسنال يقسو على ليون في كأس سوبر دبي ويجني «4 نقاط»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق أرسنال الإنجليزي فوزاً سهلاً على ليون الفرنسي، 3-صفر، أمس، في انطلاق بطولة كأس سوبر دبي 2022 المقامة على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمشاركة أربعة فرق عالمية إلى جانب ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي اللذين يلتقيان بعد غدٍ.

ونجح أرسنال في حسم المباراة الأولى في الشوط الأول ليحرز أول ثلاث نقاط، كما نجح أرسنال في تحقيق الفوز بركلات الترجيح ليحرز نقطة إضافية ويصبح رصيده أربع نقاط في أول مباراة. واعتمدت اللجنة المنظمة نظام البطولة عن طريق النقاط لتحديد بطل كأس سوبر دبي 2022، حيث يحصل كل فريق على ثلاث نقاط، وتم إضافة بند جديد خاص بالبطولة فقط وهو خوض ركلات ترجيح بعد كل مباراة، يحصل من خلالها الفائز على نقطة واحدة تضاف إلى رصيد الفريق الفائز بالمباراة ليحصل على أربع نقاط، أو يحصل الفريق الخاسر على نقطة واحدة حال خسر الوقت الأصلي للمباراة والفوز بركلات الترجيح.

يأتي ذلك، بسبب عدم مقابلة كل الفرق لبعضها خلال البطولة، حيث لن يتقابل ليفربول مع الأرسنال في البطولة كما لم يتقابل فريقا ميلان الإيطالي وليون الفرنسي.

ونجح أرسنال في إحراز أهدافه الثلاثة في الشوط الأول من المباراة عن طريق غابريل ماجليس، وايدي نيكيتا، وفابيو لوكانجو، حيث خاض أرسنال المباراة بالتشكيلة المتوافرة لدية من كل اللاعبين الأساسيين بخلاف المشاركين في كأس العالم «قطر 2022» أو المصابين، وهو ما دفع الفريق إلى إنهاء المباراة مبكراً من الشوط الأول بإحراز أول فوز في البطولة قبل أن يخوض مباراته المهمة أمام ميلان الإيطالي في 13 الشهر الجاري في ختام مباريات البطولة.

واعتمد مدرب أرسنال على خطف نقاط المباراة في الشوط الأول قبل أن يقوم باستبدال عدد كبير من اللاعبين في الشوط الثاني من أجل الوقوف على حالتهم الفنية قبل عودة انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي، وهو الإجراء نفسه الذي قام به مدرب فريق ليون من أجل تجربة عدد كبير من لاعبيه خلال المباراة.

ولم يرتقِ الشوط الثاني للمباراة إلى مستوى الشوط الأول في الجانبين الفني والتهديفي بسبب العدد الكبير من التغييرات، حيث قام المدربان بتغيير اللاعبين كافة، لتنتهي المباراة بالنتيجة نفسها بثلاثية لأرسنال.

وبعد انتهاء المباراة، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأرسنال أيضاً بنتيجة 3-1، ليحرز نقطة إضافية ويحصل على أربع نقاط في أول مباراة له في كأس سوبر دبي.

اهتمام إعلامي كبير

شهدت مباراة أرسنال وليون اهتماماً إعلامياً وعدداً كبيراً من الإعلاميين القادمين من إنجلترا وفرنسا وصحافيين الإمارات، حيث امتلأ المركز الإعلامي لنادي النصر بالصحافيين والمصورين، كما جهز المركز الإعلامي عدداً كبيراً من النشرات الإعلامية وكتيباً خاصاً عن الفرق المشاركة وأبرز اللاعبين في كل فريق مشارك في البطولة، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات.

استقبال خاص للمصري محمد النني

شهدت مباراة أرسنال وليون استقبالاً جماهيرياً خاصاً للنجم المصري محمد النني لاعب أرسنال من الجالية المصرية والعربية، حيث شهد المباراة جمهور جيد خصوصاً من الجالية الآسيوية، الذي ملأ ما يقارب 70% من مدرجات استاد آل مكتوم، المستضيف للبطولة، لما يملكه فريق أرسنال من شعبية كبيرة في الشرق الأوسط وآسيا.

جدول المباريات

أرسنال – ليون (3 - صفر)

ليفربول – ليون (11– 12–2022)

أرسنال – ميلان (13-12-2022)

ليفربول – ميلان (16-12-2022)

جدول الترتيب

أرسنال: 4 نقاط

ليون: صفر

ليفربول: صفر

ميلان: صفر