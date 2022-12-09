الامارات | دي ماريا مرشح للعب أساسياً أمام هولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت تقارير صحافية أرجنتينية منها صحيفة «أوليه» إلى أن نجم «التانغو»، أنخل دي ماريا، بات مرشحاً بقوة للمشاركة أساسياً في لقاء هولندا ضمن دور الثمانية اليوم. وكان دي ماريا أكمل حصة تدريبية، الثلاثاء الماضي، بعد أن غاب عن لقاء أستراليا، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن. ويمثل دي ماريا، الذي خاض 127 مباراة دولية، أحد أبرز العناصر في صفوف المنتخب الأرجنتيني، تحت قيادة المدرب سكالوني. ولم ينس دي ماريا غيابه عن نصف نهائي مونديال 2014 أمام هولندا، ونهائي تلك البطولة للإصابة أيضاً، ولا يريد تفويت الفرصة اليوم.