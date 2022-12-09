شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادى: استغلال ثغرات الاتحاد سر الفوز.. وسعيد بدعم المصريين للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغربي عبد الكبير الوادي لاعب فيوتشر أن فريقه درس الاتحاد السكندري جيدًا قبل المواجهة، التي حسمها فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة.

وقال عبد الكبير الوادي لاعب فيوتشر خلال مقابلة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": " نجحنا في استغلال ثغرات المنافس لتحقيق الفوز، وطوال الأسبوع ألعب في مركز غير مركزي ولكن اعتدت عليه وأنا أشارك في مركز 10 أو في الجناح، وكنا نعلم كيف يلعب الاتحاد السكندري وثغراته واستغللنا ذلك".

وأضاف: "فوجئت بالجمهور المصري، الشعب المصري بأكمله سعيد بفوز المغرب أكثر من الناس الموجودين في المغرب، وأشكرهم وإن شاء الله المنتخب المغربي يتأهل للدور المقبل في كأس العالم".

وجاء الهدف بالدقيقة 24 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الحاج باري بتمريرة لزميله عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة، والذي أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة، انتزع فيوتشر وصافة جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة السادسة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاءين.