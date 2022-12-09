شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: نتمنى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. ونواجه صعوبة فى تغطية تكاليف السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الشافي صالح، رئيس نادي أسوان، بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في سفر بالنسبة لممثل الصعيد مع باقي أندية الدوري الممتاز.

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية: "باسم نادي أسوان ومجلس إدارته وأهل المدينة نشكر أيمن الرمادي واللاعبين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، وأتمنى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، كل الأندية تأتي لأسوان مرة واحدة فقط ولكن أسوان يسافر إلى القاهرة والإسكندرية حوالي 18 مرة".

وواصل: "هناك صعوبة تواجه الإدارة في تغطية تكاليف سفر الفريق من وإلى القاهرة طوال الموسم، قائلا: "اللاعبون يحبون أيمن الرمادي وهو ما ساهم في تعديل مسار الفريق بعد فترة من التعثرات".

وتابع: "المنظومة الحالية لأسوان تهدف لعودة انضمام لاعبي الفريق إلى المنتخب الوطني، وحب جميع الجماهير المصرية لأسوان يضع مسؤولية على عاتقنا من أجل تقديم مستوى مرضي للجميع".

وحقق فريق أسوان فوزا صعبا بعدما قلب تأخره أمام سموحة لتقدم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح بواتينج أهداف المباراة لسموحة فى الدقيقة 7 بعد متابعة لتسديدة صديق أوجولا التى تصدى لها عمرو حسام، ليكملها بواتينج فى شباك تماسيح النيل.

وسجل محمد حمدى زكى هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 15، بعدما استغل تمريرة من عماد فتحى لأحمد بلحاج الذى استلم الكرة ليقابلها محمد حمدى زكى بتسديدة داخل شباك الهانى سليمان.

وعاد محمد حمدى زكى ليسجل الهدف الثانى لأسوان في الدقيقة 38 بعدما استغل عرضية متقنة من على فتحى ليحول في شباك سموحة.

بهذه النتيجة رفع فريقه أسوان رصيد إلى 6 نقاط ليرتقى إلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدورى بعدما حقق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على فاركو فى الجولة الماضية، فيما بقى فريق سموحة عند النقطة 5 فى المركز الثالث عشر.