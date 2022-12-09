شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة الأهلي للإسكواش: الجماهير ‏كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى عسل، لاعب إسكواش النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش التي أقيمت على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد، موضحا أنه استعد للبطولة بشكل جيد، وخاض ‏التدريبات بكل جدية، وهو دائمًا ما يقاتل في كل المواجهات من أجل الصعود إلى منصة ‏التتويج وإسعاد جماهير الأهلي.‏

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "تتويجي ببطولة هونج كونج الأسبوع الماضي كان حافزًا كبيرًا لي من أجل مواصلة الإنجازات، حيث خضت منافسات صعبة للغاية في هونج كونج أمام لاعبين مصنفين عالميًّا، ولكنني ‏استطعت التغلب عليهم وحصد لقب البطولة.‏

وقال: "أهدي لقب بطولة الأهلي للإسكواش ومن قبلها بطولة هونج كونج للجماهير، فهي السند والداعم لكل فرق النادي واللاعب رقم واحد في كل الإنجازات التي يحققها الأهلي".

وكان مصطفى عسل، لاعب الأهلي، قد توج ببطولة هونج كونج للإسكواش في الأسبوع الماضي، بعد التغلب على ديجو إلياس المصنف عالميًّا.