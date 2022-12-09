شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدروى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق البنك الأهلي إلى التدريبات الجماعية اليوم باستاد الشرطة الرياضي بالعباسية عقب الراحة 24 ساعة التي منحها حلمي طولان المدير الفني للاعبي الفريق، عقب مباراة المصري في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وشهد المران تنفيذ لاعبي الفريق لبعض المهام الخططية تحت إشراف المدير الفني الذي حرص علي إيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها 16 من شهر ديسمبر الجاري، والمقرر إقامتها على استاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط حيث حقق في مباراة واحدة و التعادل في 3 لقاءات و الهزيمة في مباريتين.



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تدريب البنك الاهلى (2)



تدريب البنك الاهلى (3)



تدريب البنك الاهلى (4)



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