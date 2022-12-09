محمد حمدى زكى: أسعى لحصد لقب هداف الدورى والانضمام للمنتخب

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القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد حمدى زكى مهاجم فريق أسوان سعادته عقب إحراز هدفين بمرمى فريق سموحة والمساهمة في حصد فريقه الثلاث نقاط من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف محمد حمدى زكى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تسجيل هدفين اليوم في مرمى سموحة بداية للمنافسة على لقب هدافي البطولة وحصد اللقب هداف بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، والانضمام إلى منتخب مصر الاول الفترة المقبلة"، موضحاً أنه يسعى للمنافسة على هذا اللقب.

وحصل محمد حمدى زكى على جائزة أفضل لاعب فى مباراة سموحة وأسوان، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز.

وقاد محمد حمدى زكى فريق أسوان لتحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد تسجيل هدفين، ليستحق عن جدارة رجل المباراة، حيث حقق فريق أسوان فوزا صعبا بعدما قلب تأخره أمام سموحة لتقدم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح بواتينج أهداف المباراة لسموحة في الدقيقة 7 بعد متابعة لتسديدة صديق أوجولا التي تصدى لها عمرو حسام، ليكملها بواتينج في شباك تماسيح النيل.

وسجل محمد حمدى زكى هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 15، بعدما استغل تمريرة من عماد فتحى لأحمد بلحاج الذى استلم الكرة ليقابلها محمد حمدى زكى بتسديدة داخل شباك الهانى سليمان، وعاد محمد حمدى زكى ليسجل الهدف الثانى لأسوان في الدقيقة 38 بعدما استغل عرضية متقنة من على فتحى ليحول في شباك سموحة.

بهذه النتيجة رفع فريقه أسوان رصيد إلى 6 نقاط ليرتقى إلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدورى بعدما حقق الفوز الثانى على التوالي بعد الفوز على فاركو في الجولة الماضية، فيما بقى فريق سموحة عند النقطة 5 فى المركز الثالث عشر.