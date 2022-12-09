شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الخميس 8 / 12 / 2022 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 8 / 12 / 2022 أربع مواجهات ضمن الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق سموحة نظيره أسوان، والتقى حرس الحدود فريق إنبى، وواجه فيوتشر فريق الاتحاد السكندرى، وفي الختام مباراة سيراميكا أمام الإسماعيلى.

الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا 1/1 فى الدوري.. فيديو

حسم التعادل السلبى بهدف لكل فريق بين فريقى الإسماعيلى وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة دورى رابطة الأندية المصرية.

أسوان يحقق الفوز الثانى على التوالى بثنائية فى سموحة بالدورى.. فيديو

حقق فريق أسوان فوزا صعبا بعدما قلب تأخره أمام سموحة لتقدم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز.

فيوتشر يهزم الاتحاد السكندرى 1 - 0 وينتزع وصافة الدوري المصري

حقق فريق فيوتشر فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة.

حرس الحدود يتعادل مع إنبى سلبياً فى الدورى

تعادل حرس الحدود مع إنبى سلبياً، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت عصر اليوم باستاد بتروسبورت.