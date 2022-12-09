7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 8 - 12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اقترب محمود متولى وأيمن أشرف لاعبا الأهلى من تدعيم قائمة فريقهما فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

حسم التعادل السلبى بهدف لكل فريق بين فريقى الإسماعيلى وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة دورى رابطة الأندية المصرية.

حقق فريق فيوتشر فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة.

نشر المغربى زكريا الوردى لاعب فريق الزمالك صورة له برفقة والدته عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده فى مطار القاهرة، والسفر إلى مسقط رأسه فى المغرب.

متولى وأشرف يقتربان من تدعيم الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

اقترب محمود متولى وأيمن أشرف لاعبا الأهلى من تدعيم قائمة فريقهما فى مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى. حقق فريق أسوان فوزا صعبا بعدما قلب تأخره أمام سموحة لتقدم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز.

أعرب مصطفى عسل، لاعب إسكواش النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش التي أقيمت على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد، موضحا أنه استعد للبطولة بشكل جيد، وخاض ‏التدريبات بكل جدية، وهو دائمًا ما يقاتل في كل المواجهات من أجل الصعود إلى منصة ‏التتويج وإسعاد جماهير الأهلي.‏

تعادل حرس الحدود مع إنبى سلبياً، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت عصر اليوم باستاد بتروسبورت.