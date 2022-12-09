شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاضل بين حمزة الجمل ومحمد وهبة لخلافة جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، فى مفاوضات جادة مع الثنائي حمزة الجمل ومحمد وهبة نجمى الإسماعيلى الأسبق، لاختيار أحدهما لتولى مسئولية تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفا للإسبانى جاريدو.

ويرى مجلس الإسماعيلى أن محمد وهبة أو حمزة الجمل هما الأنسب لقيادة الفريق فى هذه المرحلة، كونهما أحد أبناء النادى، فضلا عن توليهما المسئولية فى وقت سابق ونجاحهما فى تحقيق نتائج مميزة مع الإسماعيلى.

واستقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي على إنهاء علاقته بالإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة بالتراضى بسبب تراجع النتائج. ويجتمع مسئولو الإسماعيلي في الساعات الحالية مع جاريدو ووكيله لإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي.

وخاض الإسماعيلى 5 مباريات فى الدورى خسر ثلاثة منها وتعادل فى اثنين وسجل لاعبوه 3 اهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وطالب مجلس الاسماعيلى، أيمن الجمل مدير الكرة بالفريق بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين المقصرين فى المباريات والتدريبات الفترة الماضية ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بالدوري.

ويدرس أيمن الجمل فى الوقت الحالي تقريرا مفصلا من الجهاز الفني للدراويش عن بعض اللاعبين المقصرين، وسط اقتراحات بخصم 20% من عقودهم السنوية مع إخطار اتحاد الكرة بالأمر.