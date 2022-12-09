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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 8-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها نشر المغربى زكريا الوردى لاعب فريق الزمالك صورة له برفقة والدته عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده فى مطار القاهرة، والسفر إلى مسقط رأسه فى المغرب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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