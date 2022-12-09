شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 8-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 8-12-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها نشر المغربى زكريا الوردى لاعب فريق الزمالك صورة له برفقة والدته عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده فى مطار القاهرة، والسفر إلى مسقط رأسه فى المغرب.

الزمالك يقدم التدريب 60 دقيقة من أجل مواجهة البرازيل وكرواتيا

فيوتشر يهزم الاتحاد السكندرى 1 - 0 وينتزع وصافة الدوري المصري

زكريا الوردى يغادر القاهرة برفقة والدته بعد فسخ عقده مع الزمالك.. صورة

متولى وأشرف يقتربان من تدعيم الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك ويطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام بيراميدز

أسوان يحقق الفوز الثانى على التوالى بثنائية فى سموحة بالدورى.. فيديو

سلمى على تتوّج بيرونزية الجائزة الكبرى للباراتايكوندو

حرس الحدود يتعادل مع إنبى سلبياً فى الدورى

الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا 1/1 فى الدوري.. فيديو