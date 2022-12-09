شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع 3 معايير لاختيار مدرب منتخب مصر مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعض المعايير الواجب توافرها فى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر مواليد 2005 والذي سيتم اختياره في يناير المقبل.

وجاء على رأس المعايير أن يكون المدرب الجديد قد لعب للمنتخبات الوطنية وعلى رأسها منتخب الشباب والناشئين، ليكون على دراية بهذه المرحلة، بجانب الحصول على رخصة تدريبية ومعايشات فى الخارج، بالإضافة لمعرفته بالمرحلة السنية لهذا المنتخب "مواليد 2005" ومتابعته للاعبين وإعداد تقرير شامل عنهم.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساء.

وأرسل عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، وناصر فراج، نائب مدير اللجنة، جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.