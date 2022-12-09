شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين اتحاد الجودو و"كودوكان" اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اتحاد الجودو بروتوكول تعاون مع مؤسسة الكودوكان اليابانية - أحد المؤسسات التعليمية والتدريبية في الجودو - لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وحضر توقيع البروتوكول كل من مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ومحمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات في الاتحاد، ومسئولي مؤسسة الكودوكان اليابانية.

وتضمن البروتوكول، وضع آلية لاستقبال لاعبي المنتخبات الوطنية في اليابان، من خلال معسكرات مغلقة الهدف منها رفع المستوى الفني والبدني، وتوفير احتكاك قوي لعناصر الفرق القومية.

وجاء ضمن الاتفاق والبروتكول أيضا، قيام مؤسسة كودوكان اليابان بإرسال مدربين للتواجد في معكسرات المنتخبات الوطنية داخل مصر، والمساهمة في نشر اللعبة واكتشاف المواهب الصغيرة.

وأكد مسئولو كودوكان خلال الجلسة التي أقيمت على هامش مشاركة منتخب مصر في بطولة الجائزة الكبرى بطوكيو، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر بين المؤسسة والاتحاد المصري، وأن الهدف هو النهوض بمستوى المنتخبات واللعبة في مصر للمنافسة في البطولات الدولية والدورات الأولمبية.

وحرص مسئولو كودوكان اليابانية على نشر بروتكول التعاون من خلال موقعهم الرسمي، مؤكدين أن التعاون بين المؤسسة والاتحاد المصري سيساهم بشكل كبير في النهوض بالجودو المصري.