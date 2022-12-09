شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: ثقافة الفوز سر طرد سعد سمير.. والفوز على الاتحاد بـ6 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد الكريم المدرب العام لفيوتشر، أن فوز فريقه على الاتحاد السكندري في الدوري المصري، كان صعبا ومهما في مسيرة الفريق، بعدما قفز بسبب هذا الانتصار لوصافة الدوري.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "اليوم حققنا فوزا صعبا ومهما مع فريق كبير، الاتحاد السكندري لديهم 9 ونحن لدينا 10 نقاط في مباراة تعتبر بـ6 نقاط، ونشكر اللاعبين على الأداء والنتيجة، أهدرنا أهدافًا كثيرة جدًا".

وواصل عبد الكريم: "طرد سعد سمير ليست عصبية من اللاعب، ولكن نريد تحقيق المكسب، ثقافة الفوز أصبحت متواجدة لدى اللاعبين، وهذا سبب توترهم بعض الشيء، وهم يعلمون أهمية اللقاء جيدًا".

وأتم مدرب فيوتشر تصريحاته: "الدوري ما زال طويلًا وصعبًا جدًا، ومكسب في ظل الغيابات الكثيرة جدًا، الكل أدى ما عليه ونفذوا تعليمات علي ماهر".

وحقق فريق فيوتشر فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على استاد السلام بالقاهرة.

جاء الهدف بالدقيقة 24 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها الحاج باري بتمريرة لزميله عبد الكبير الوادي على حدود المنطقة، والذي أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

بهذه النتيجة، انتزع فيوتشر وصافة جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، فيما يحتل نادي الاتحاد السكندري المرتبة السادسة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وخسر في لقاءين.