شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 8 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 8 / 12 / 2022 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التي نرصدها في سياق التقرير التالي:
وعد سويسرى لنجوم الدكة فى الأهلى بسبب ضغط المباريات
وعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى فريقه الذين لم يحصلوا على فرصة كافية بالدفع بهم في المباريات المقبلة حسبما تسمح الظروف ، وأكد المدير الفني لجميع اللاعبين وتحديداً الذين لم يظهروا مع الفريق أو الذين لم يظهروا بشكل مُستمر بأن الفرصة قادمة لهم خاصة في ظل ضغط المباريات المقبلة وأن الجميع سيحصل على فرصة كاملة ومتكافئة من أجل التعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.
حسم مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وتمسكوا بجميع اللاعبين تقريباً، ويأتي قرار مسئولى الأهلي بعد الأنباء القوية التى ترددت على مدار الفترة الماضية حول تلقي أكثر من لاعب بالفريق عروضاً للاحتراف بالخارج وفي مقدمتهم ، المالي آليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق حيث ذهبت تقارير صحفية أوربية إلى أن ثلاثي الأهلي مطلوب في أندية أوربية من فرنسا وتركيا وبلجيكا وأستكلندا.
شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي بالقميص الثالث للفريق في التتش
أعلن النادي الأهلي عن قميصه الثالث من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك ، حيث نشرت الصفحة صوراً للقميص الجديد بعدما سبق وتم الإعلان عن القميص الأساسي والبديل.
أول مران للأهلي في بداية استعدادات الفريق للاتحاد في الدوري.. صور
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً من مران الفريق الذي أُقيم اليوم ،الخميس، على ملعب التتش استعداداَ لمباراة الاتحاد السكندري الاثنين المقبل في الدوري الممتاز.
اختتمت مساء اليوم الخميس فعاليات بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش، والتى انطلقت يوم 4 ديسمبر الماضي، على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد، بمشاركة 25 ناديًا وهيئة رياضية، في جميع المراحل العمرية.
محمد يوسف
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