اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 8 / 12 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 8 / 12 / 2022 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التي نرصدها في سياق التقرير التالي:

وعد سويسرى لنجوم الدكة فى الأهلى بسبب ضغط المباريات

وعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى لاعبى فريقه الذين لم يحصلوا على فرصة كافية بالدفع بهم في المباريات المقبلة حسبما تسمح الظروف ، وأكد المدير الفني لجميع اللاعبين وتحديداً الذين لم يظهروا مع الفريق أو الذين لم يظهروا بشكل مُستمر بأن الفرصة قادمة لهم خاصة في ظل ضغط المباريات المقبلة وأن الجميع سيحصل على فرصة كاملة ومتكافئة من أجل التعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

حسم مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وتمسكوا بجميع اللاعبين تقريباً، ويأتي قرار مسئولى الأهلي بعد الأنباء القوية التى ترددت على مدار الفترة الماضية حول تلقي أكثر من لاعب بالفريق عروضاً للاحتراف بالخارج وفي مقدمتهم ، المالي آليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق حيث ذهبت تقارير صحفية أوربية إلى أن ثلاثي الأهلي مطلوب في أندية أوربية من فرنسا وتركيا وبلجيكا وأستكلندا.