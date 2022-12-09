شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: مباراة أسوان للنسيان وغياب أجاى أحد أسباب خسارة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة حزنه الشديد للهزيمه أمام أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ،الخميس، على ستاد الإسكندرية ضمن بطولة الدورى المصرى الممتاز، مُطالباً اللاعبين بنسيان ما حدث في اللقاء والتركيز في مواجهة المقاولون العرب القادمة.

وأوضح طارق العشرى أن فريق أسوان استحق الفوز وحصد الثلاث نقاط حيث قاموا باستغلال الحالة السيئة للاعبى فريق سموحة في الشوط الأول، وبين شوطى اللقاء قمنا بإجراء 4 تغييرات لتحسين النتيجة ولكن دون جدوى وفشلنا في إحراز الأهداف .

وأشار طارق العشرى إلى أن فريق سموحة مُتأثر بغياب النيجيري جونيور أجاى، حيث يعد اللاعب من أحد عناصر القوة الهجومية للفريق، وفي انتظار الانتقالات الشتوية القادمة لدعم الفريق وعلى الخصوص الجانب الهجومى .

وحقق فريق أسوان فوزا صعبا بعدما قلب تأخره أمام سموحة لتقدم بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح بواتينج أهداف المباراة لسموحة فى الدقيقة 7 بعد متابعة لتسديدة صديق أوجولا التى تصدى لها عمرو حسام، ليكملها بواتينج فى شباك تماسيح النيل.

وسجل محمد حمدى زكى هدف التعادل لأسوان في الدقيقة 15، بعدما استغل تمريرة من عماد فتحى لأحمد بلحاج الذى استلم الكرة ليقابلها محمد حمدى زكى بتسديدة داخل شباك الهانى سليمان.

وعاد محمد حمدى زكى ليسجل الهدف الثانى لأسوان في الدقيقة 38 بعدما استغل عرضية متقنة من على فتحى ليحول في شباك سموحة.