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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 8 - 12-2022 العديد من الأحداث المهمة على مستوى جميع الألعاب، ويأتى على رأسها قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خوض التدريبات غدا الجمعة في الثالثة عصرا، بدلا من الرابعة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يوجه رسالة إلى زكريا الوردى بعد فسخ عقده مع الفريق

وجهت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك رسالة إلى المغربى زكريا الوردى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد فسخ عقده مع الفريق الأبيض بالتراضى بين الطرفين.

فاز فريق كرة السلة بنادي الزمالك اليوم الخميس على نظيره هليوبوليس، بنتيجة 69-55 في المباراة التي جمعتهما على صالة محمد حسن حلمي، في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، على نظيره دلفي بنتيجة 0-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة الأخير، ضمن مواجهات بطولة دوري المرتبط.

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خوض التدريبات غدا الجمعة في الثالثة عصرا، بدلا من الرابعة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

نشر المغربى زكريا الوردى لاعب فريق الزمالك صورة له برفقة والدته عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجده فى مطار القاهرة، والسفر إلى مسقط رأسه فى المغرب.

شهدت تدريبات فريق الزمالك، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، انتظام رباعى فريق الشباب مواليد 2001 حسام أشرف و محمد حسام "بيسو" ومحمد خضرى وحاتم سكر.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اليوم الخميس، انتظام التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الأبيض، استعدادا لمواجهة بيراميدز المحدد لها الأحد المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.

عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، الدفع بمحمد عبد الغنى مدافع الفريق في وسط الملعب في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.