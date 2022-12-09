شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يحصد جائزة رجل مباراة الإسماعيلى وسيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد باهر المحمدى مدافع فريق الإسماعيلى جائزة رجل المباراة لفريقه أمام سيراميكا بالدورى المصرى الممتاز عقب نشر صفحة رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة له، وجاء التعليق كالتالى " سجل هدفًا رائعًا وتألق كثيرًا خلال المباراة ليحصل على لقب رجل مباراة سيراميكا والاسماعيلى عن جدارة واستحقاق لاعب فريق الإسماعيلي باهر المحمدي" .

وحسم التعادل السلبى بهدف لكل فريق مباراة فريقى الإسماعيلى وسيراميكا التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة دورى رابطة الأندية المصرية.

وجاء هدف فريق سيراميكا عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من علامة الجزاء، بينما جاء هدف التعادل لفريق الاسماعيلى عن طريق باهر المحمدى بالدقيقة 69.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد أربع نقاط، بينما يحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد نقطتين.