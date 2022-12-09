شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو عقب التعادل أمام سيراميكا: الإسماعيلى يسير على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الإسبانى جاريدو، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، قائلا: "في رأيي الفريق يسير على الطريق الصحيح وسنتغلب على كل المشاكل وهذا عادة ما يحدث، ونواجه بعض المواقف الصعبة لكن كلاعبين محترفين ومدربين سنبذل كل ما لدينا لنتغلب على ذلك، وعلى المدى الطويل نحقق النتائج الإيجابية المرجوة، وفخور بكوني مدربا للإسماعيلي وأبذل كل ما لدي من أجل هذا الفريق".

وأوضح جاريدو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "أدينا مباراة جيدة الشوط الأول كان متوازنا بين الفريقين ومتساويا ولكن حصل سيراميكا على ركلة جزاء، ولكن كما قلت الشوط الأول كان متساويا بيننا والشوط الثاني قاتلنا وبقوة ولعبنا بشراسة حتى آخر دقيقة لتحقيق الفوز، ولعبنا خمس مباريات فقط في الدوري هذا ليس كافيا للوقوف على مستوى كل لاعب والدوري المصري طويل للغاية، وما زال أمامنا الكثير من المباريات".

وأضاف المدرب الإسباني: "آخر ثلاثة لقاءات لعبناها جيدا والهزيمة في اللقاء الماضي كانت هزيمة عارضة واليوم لعبنا جيدا خاصة الشوط الثاني وأكدنا أننا لم نكن فقط نتطلع للتعادل بل للفوز".

وكان حسم التعادل السلبى بهدف لكل فريق بين فريقى الإسماعيلى وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة دورى رابطة الأندية المصرية.

وجاء هدف فريق سيراميكا عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من علامة الجزاء، بينما جاء هدف التعادل لفريق الاسماعيلى عن طريق باهر المحمدى بالدقيقة 69.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد أربع نقاط، بينما يحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد نقطتين.