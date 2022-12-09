شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ضد الأهلي .. زعيم الفلاحين يعود للتدريبات غدا استعدادا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية بداية من غد الجمعة، حيث قرر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم عقب المجهود الكبير الذى قاموا به في مباراة الأمس أمام الـهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز منعا للإجهاد والإصابات.

وتلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام نظيره الأهلى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، أحرزهما الجنوب أفريقى بيرسى تاو والبرازيلي برونو سافيو.

ومن المقرر أن يعود لاعبو فريق غزل المحلة للتدريبات غدا الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا استعدادا لمواجهة فريق الداخلية في الجولة القادمة، ويسعى اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني من خروج اللاعبين من أثار الهزيمة أمام الاهلى و تصحيح الأخطاء قبل مواجهة الداخلية للرجوع مرة أخرى للنتائح الإيجابية و الدخول مرة أخرى في المربع الذهبى.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الداخلية يوم الأحد القادم على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 3 ثلاث مباريات أمام كل من الإسماعيلى وأسوان والاتحاد السكندرى والتعادل في مباراة واحدة أمام المقاولون العرب، والهزيمة في مثلها أمام الاهلى في الجولة الماضية.