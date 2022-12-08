نجوم الدوري السعودي يسطعون في سماء الدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات اسم دوري روشن السعودي لكرة القدم يتردد في فضاءات نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، وذلك بعد حصول 3 لاعبين منه على لقب أفضل لاعب في المباراة، وذلك خلال دوري المجموعات.

وكان الحارس السعودي محمد العويس لاعب فريق الهلال وحارس فريق أبها الكاميروني ديفيز إيباسي وزميله فينسينت أبوبكر لاعب نادي النصر قد حصلوا على لقب رجل المباراة.

وخلال دور المجموعات لعبت 48 مباراة شهدت اختيار 48 لاعبا من 16 دوريا، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 15 لاعبا تم اختيارهم كرجل للمباراة.

ويأتي بعد ذلك الإسباني بـ7 لاعبين ثم الفرنسي بـ 5 ليأتي بعد ذلك الدوري السعودي بـ 3 لاعبين وهو نفس رقم الدوري الهولندي والألماني.

ويتفوق الدوري السعودي على دوريات كبيرة مثل الإيطالي والبرازيلي والتركي والمكسيكي.

أما على صعيد الأندية فيعتبر نادي تشلسي الإنجليزي أكثر ناد نجح لاعبوه في الحصول على لقب رجل المباراة (5 مرات) يليه نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان بـ4 مرات ثم ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان بـ 3 مرات.