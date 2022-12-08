زفيريف يفوز في أولى مبارياته بكأس الدرعية للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب عن الملاعب استمر 6 أشهر تقريبا بسبب الإصابة، احتفل الألماني أليكسندر زفيريف بعودته الناجحة للعبة البيضاء من جديد، بفوزه على النسماوي دومينيك تيم، في بطولة كأس الدرعية الاستعراضية للتنس، المقامة بالسعودية.

وفاز زفيريف على تيم بنتيجة 10 - 8 و10 - 7 في أولى مبارياته بالبطولة أمس الخميس.

وكان هذا أول ظهور رسمي لزفيريف في ملاعب التنس منذ تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل في أوائل يونيو الماضي خلال مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

وتأتي مشاركة زفيريف في بطولة الدرعية ضمن استعداداته للمشاركة في بداية الموسم الجديد ببطولات رابطة اللاعبين المحترفين.

وكانت قرعة البطولة التي سيشارك فيها 12 من اللاعبين المصنفين عالميا منهم خمسة من أفضل 10 لاعبين في العالم، أسفرت عن تأهل 4 مصنفين لدور ربع النهائي، وهم؛ ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع عالميا، ودانييل ميدفيديف المصنف السابع في التصنيف العالمي، وأندري روبليف المصنف الثامن عالميا، وتايلور فريتز المصنف التاسـع في التصنيف العالمي.

ومن المقرر أن تقام أولى مباريات الدور الأول في أول أيام البطولة بين اللاعب ستان فافرينكا المصنف 150 عالميا ضد ماتيو بيريتيني المصنف رقم 20، والفائز منهما يقابل أندري روبليف.

ويواجه كاميرون نوري المصنف 14 عالميا اللاعب نيك كيريوس المصنف 22 في ثالث المباريات، والفائز سيقابل ستيفانوس تسيتسيباس، فيما سيتنافس في المباراة الرابعة اللاعب هوبرت هوركاتش المصنف41 مع دومينيك ستريكر المصنف 155 عالميا، والفائز منهما سيقابل اللاعب تايلور فريتز.

وسيشهد اليوم الجمعة مباريات الزوجي بين الخاسرين، بالتزامن مع إقامة مباريات نصف نهائي الفردي، على أن يقام نهائي بطولة الفردي والزوجي في اليوم الختامي السبت المقبل.

يشار إلى أن منافسات كأس الدرعية للتنس ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك على ملعب الدرعية المكشوف بالدرعية التاريخية، والذي يستوعب 7000 متفرج، فيما سيتم بث مباريات البطولة لجميع أنحاء العالم من خلال قنوات شبكة اليوروسبورت، إضافة إلى عدد من القنوات الرياضية الأخرى.