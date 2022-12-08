شكرا لقرائتكم خبر الشباب يصطدم بالطائي في الدوري الرديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف مساء اليوم الجمعة منافسات دوري الرديف السعودي لكرة القدم في نسخته الأولى التي اعتمدها الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الموسم بمشاركة 7 من أندية دوري روشن للمحترفين..

وستقام مواجهتان يلتقي خلالهما فريقا الشباب والطائي على ملعب معهد إعداد القادة في العاصمة الرياض، فيما يستهل الوحدة مشاركته في الدوري بمواجهة أبها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ومكة المكرمة.

ويتصدر الدوري حتى الآن فريق أبها برصيد 7 نقاط من ثلاث مواجهات خاضها الفريق أمام كل من الفيحاء والشباب والفتح، فيما تشارك في النسخة الأولى من الدوري الرديف سبعة أندية وهي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.

وتقام المسابقة بنظام الدوري الكامل «ذهاب وإياب» على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة وذلك على غرار دوريات الرديف حول العالم، فيما منح الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية المشاركة في الدوري الرديف العديد من المزايا أبرزها الحصول على دعم مالي قدره مليوني ريال «532 ألف دولار»، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها مليونين و825 ألف ريال، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبا.

ويهدف إقرار الدوري السعودي الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضا في عودة تدريجية للاعبين المصابين..

إحصائيات متنوعة من الدوري السعودي الرديف:

