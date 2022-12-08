الشباب يصطدم بالطائي في الدوري الرديف

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وستقام مواجهتان يلتقي خلالهما فريقا الشباب والطائي على ملعب معهد إعداد القادة في العاصمة الرياض، فيما يستهل الوحدة مشاركته في الدوري بمواجهة أبها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ومكة المكرمة.ويتصدر الدوري حتى الآن فريق أبها برصيد 7 نقاط من ثلاث مواجهات خاضها الفريق أمام كل من الفيحاء والشباب والفتح، فيما تشارك في النسخة الأولى من الدوري الرديف سبعة أندية وهي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.
وتقام المسابقة بنظام الدوري الكامل «ذهاب وإياب» على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة وذلك على غرار دوريات الرديف حول العالم، فيما منح الاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية المشاركة في الدوري الرديف العديد من المزايا أبرزها الحصول على دعم مالي قدره مليوني ريال «532 ألف دولار»، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها مليونين و825 ألف ريال، إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبا.
ويهدف إقرار الدوري السعودي الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضا في عودة تدريجية للاعبين المصابين..
إحصائيات متنوعة من الدوري السعودي الرديف:
- أجريت حتى الآن (7) مباريات، انتهت منها (5) بالفوز، وتعادلين إيجابيين.
- بلغ عدد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن (22) هدفا.
- معدل الأهداف لكل مباراة 3.14 أهداف لكل مباراة.
- بلغ عدد أهداف الشوط الأول (8).
- بلغ عدد أهداف الشوط الثاني (14).
- ارتفع عدد البطاقات الصفراء إلى (19) بطاقة.
- ظهرت البطاقات الحمراء حتى الآن مرتين.
- أقوى الفرق هجوما فريق أبها بـ(7) أهداف.
- أقوى الفرق دفاعا فريق الوحدة بلا أهداف.
- أكثر الفرق فوزا أبها بانتصارين.
- أكثر الفرق تعادلا أبها والفيحاء والاتفاق والشباب.
- أقل الفرق خسارة فريقا أبها والوحدة بلا خسارة.
- أكبر نتيجة سجلت في الدوري حتى الآن، فوز أبها على الفيحاء (5 ــ 1).
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