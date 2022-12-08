النصر يواجه ألميريا وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن التحضيرات للموسم الحالي من مسابقة دوري روشن السعودي والدوري الإسباني يلتقي نادي النصر بناد ألميريا الإسباني اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022.

اللقاء الودي الثاني لنادي ألميريا الإسباني مع فريق سعودي بعد مباراته أمام الهلال شهر أغسطس الماضي والذى فاز بها النادي السعودي بهدفين مقابل هدف. ويدخل الفريق النصراوي وهو يحتل المركز الثاني بـ19 نقطة بعد مرور 8 جولات من دوري روشن السعودي، وعلى الطرف المقابل، يملك ألميريا 16 نقطة في المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإسباني.

ويعسكر النصر قبيل اللقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيعود لخوض مباراته الودية أمام ألميريا ليستأنف بعدها مشوره في الدوري يوم 15 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات مباريات كأس موسم الدرعية الودية والتي تضم بالجانب الآخر لقاء يجمع الهلال السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقد انضم أمس الخميس لاعبو النصر الدوليون لتدريبات الفريق استعدادا للقاء المرتقب وهم: فينسنت أبوبكار، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي الحسن، نواف العقيدي، سامي النجعي، أمين بخاري.

من المتوقع أن يعتمد السيد رودي غارسيا على التشكيل التالي في مواجهة ألميريا: في حراسة المرمى دافيد أوسبينا وفي خط الدفاع كل من غيسلان كونان وعبدالله مادو وألفارو غونزاليز وعبدالإله العمري، بينما في خط الوسط كل من لويس غوستافو وعبدالله الخيبري وأيمن يحي وثلاثي خط الهجوم أندرسون تاليسكا وسامي النجعي وفينسنت أبوبكار في المقدمة.

في الجانب الآخراختتم النادي الإسباني معسكره للتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لخوض اللقاء الودي، ألميريا المنتشي بفوز على وأحد من أهم الفرق الإسبانية (خيتافي) بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني لحساب الجولة الرابعة عشرة، سيخوض اللقاء في جهوزية شبة كاملة واستعداد بدني وذهني كما تعكس التصاريح لمديره الفني مع احترام المنافس السعودي والاستعداد له كما ينبغي. كما أنه استطاع أن يضم المهاجم الكولمبي لاعب مارسيليا لويس سواريز ذي الـ25 عاما، على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء وهذا يعزز من حضوره الفني.

المباراة ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بحضور متوقع بنسبة كبيرة نحو 22 ألف مشجع وستبدأ المباراة في تمام الثالثة والربع 3:15م بتوقيت مكة المكرمة، كما سيقود اللقاء الحكم السعودي ماجد الشمراني، وستكون المباراة منقولة على قنوات الرياضية السعودية.