شكرا لقرائتكم خبر سالجادو: منتخب البرتغال يحتاج لرونالدو للفوز بكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى ميشيل سالجادو، مدافع منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد الإسباني السابق، أن النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو ما زال يعتقد أنه سيحرز هدف تتويج بلاده بلقب كأس العالم لكرة القدم، في البطولة المقامة حاليا بقطر.

واستبعد فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، رونالدو من القائمة الأساسية للفريق أمام منتخب سويسرا بدور الـ16 في المونديال، الثلاثاء، حيث أبقاه على مقاعد البدلاء.

واغتنم جونكالو راموش، الذي تواجد بدلا من رونالدو في القائمة الأساسية للقاء، الفرصة ليحرز 3 أهداف (هاتريك)، ويقود البرتغال للصعود إلى دور الثمانية في كأس العالم، بانتصار كاسح 6 / 1 على سويسرا. ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من اتفاق جرى بين رونالدو (37 عاما) وإدارة نادي مانشستر يونايتد على إنهاء التعاقد بينهما بالتراضي، لاسيما بعد ابتعاد النجم المخضرم عن حسابات الهولندي إريك تين هاج، مدرب الفريق الأحمر، رغم كونه هدافا للنادي في الموسم الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه إلى شبكة (ستاتس بيرفورم) الإخبارية، أوضح سالجادو كيف يمكن أن يشعر اللاعب بتراجع أهميته مع اقتراب نهاية مسيرته الكروية، لكنه أبدى اعتقاده بأن رونالدو سيظل راغبا في إثبات خطأ المشككين في قدراته. وقال سالجادو «نحن جميعا بحاجة لمواجهة التغييرات، إنها الحياة، وهو يتعرض لضغوط مستمرة.

لكنه يحتاج للتعايش معها، لقد مررنا جميعا بذلك، في وقت ما كنا مهمين للغاية في مشوارنا الكروي، وفي مرحلة ما كان هناك تغييرا».

أضاف سالجادو «يمكنك أن ترى أن الرجل الآخر قادم، وأنه يمكنهم اللعب بدونك، وتدرك أنهم يلعبون ويفوزون بدونك. لكن، من الواضح أن ما قدمه كريستيانو لكرة القدم ضخم، سنفتقده بلا شك». أوضح سالجادو «إنني أعرفه جيدا. لن ينكس رأسه.

سيظل يفكر في اليوم الذي سيسجل هدف فوز بلاده بكأس العالم وأن البرتغال ستكون معه بطلة للمونديال، ولن يقنعه أحد بخلاف ذلك».

ورحل سالجادو عن ريال مدريد عام 2009، بعد فترة وجيزة من قدوم رونالدو من مانشستر يونايتد للفريق الملكي، ويعتقد أن النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات لا يزال بإمكانه أن يلعب دورا مهما مع منتخب بلاده في قطر.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره المغربي في دور الثمانية بمونديال قطر 2022، بعد غد السبت.

أشار سالجادو «أعتقد أننا بحاجة إلى تركه وشأنه، فمنتخب البرتغال حقق الانتصارات معه، والاستعانة ببديل له يعد ضمن اختصاصات المدرب.

لقد كانت لديه الشخصية للبحث عن حلول بدون رونالدو، لكن إذا كنت مديرا فنيا، فإنني أعتقد أن فرناندو (سانتوس) يدرك ذلك، فأنت بحاجة للاعتماد على رونالدو إذا كنت تريد الفوز بتلك النسخة من كأس العالم. هذا أمر واضح».