شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع سيراميكا 1/1 فى الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى بهدف لكل فريق بين فريقى الإسماعيلى وسيراميكا في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة دورى رابطة الأندية المصرية.

وجاء هدف فريق سيراميكا عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من علامة الجزاء، بينما جاء هدف التعادل لفريق الاسماعيلى عن طريق باهر المحمدى بالدقيقة 69.

وبهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد أربع نقاط، بينما يحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

وجاءت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة الفريق الإسماعيلى عن طريق باسم مرسى وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى، بينما هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان.

وضم تشكيل الإسماعيلى بقيادة الإسبانى جاريدو كلا من:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عصام صبحي.

خط الوسط: عماد حمدي، صالح جمعة، عمر الوحش.

خط الهجوم: محمد الشامي، باسم مرسي، عبد الرحمن مجدي.

فيما ضم تشكيل سيراميكا بقيادة أحمد سامى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا