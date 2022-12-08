شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يفوز على هليوبوليس فى كأس مصر ويتأهل لدور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة السلة بنادي الزمالك اليوم الخميس على نظيره هليوبوليس، بنتيجة 69-55 في المباراة التي جمعتهما على صالة محمد حسن حلمي، في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحسم فريق سلة الزمالك المباراة لصالحه بعدما سيطر على مجريات الأمور على مدار شوطي اللقاء.

وصعد فريق كرة السلة بنادي الزمالك بهذا الفوز إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ليواجه الفائز من مباراة بتروجت والشمس.

ويقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك، أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

ويشرف على الألعاب الجماعية أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.