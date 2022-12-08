شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج بطولة الأهلي المفتوحة للأسكواش بمشاركة 25 ناديًا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم الخميس فعاليات بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش، والتى انطلقت يوم 4 ديسمبر الماضي، على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد، بمشاركة 25 ناديًا وهيئة رياضية، في جميع المراحل العمرية.



بطولة الاهلي للأسكواااش



بطولة الاهلي للاسكواش



بطولة الاهلي للأسكواش

وحرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، على حضور حفل الختام، وقام بتسليم الميداليات للاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى. وقدم عناصر الأهلي عرضًا مميزًا خلال اللقاءات، حيث شهدت فعاليات مرحلة عمومي رجال منافسة قوية بين لاعبي الأهلي، والتي حسمها مصطفى عسل لصالحه وحصل على الميدالية الذهبية.

وجاء في المركز الثاني اللاعب إبراهيم قباني. كما شهدت أيضًا منافسات مرحلة العمومي للسيدات سيطرة كاملة للاعبات الأهلي بحصدهن جميع الميداليات، حيث حصلت سنا إبراهيم على الميدالية الذهبية.

وجاءت يثرب عادل في المركز الثاني، فيما حصلت دينا فريد على المركز الثالث ونادين شاهين على المركز الرابع. وفاز في مرحلة الناشئين تحت ١٥ عامًا مروان عسل لاعب النادي الأهلي بالميدالية الذهبية، بعد أداء مميز للغاية. ويقود جهاز الإسكواش بالأهلي محمد عباس الريدي رئيسًا، وأحمد حسني مديرًا فنيًّا، وخالد بسيم ‏مديرًا إداريًّا.‏